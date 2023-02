An der Kunstakademie Düsseldorf wollte man in diesem Jahr eigentlich deren 250-jähriges Bestehen feiern. Doch dafür hat nun niemand Zeit.

Seit der umstrittenen Rektoren-Wahl rumort es an der Düsseldorfer Kunstakademie. Im Zentrum des Streits steht Donatella Fioretti. Viele wollen die Italienerin an der Spitze, wen aber will die Politik?