Von Nils Minkmar

Es riecht nach schlechter Stimmung, Eklat und Zoff. Der Künstler Antony Gormley hat eine 600 Kilogramm schwere Plastik in Gestalt eines Mannes, der ihm selbst ähnelt, anfertigen lassen. Nun geht es darum, dafür einen Standort in den Uffizien in Florenz zu finden. Das Team dort hat das schwere Ding in ein Fenster gestellt und befestigt, eine Bodenplatte ist nötig, damit der eiserne Gormley nicht eine Etage tiefer landet. Doch dem Künstler gefällt es nicht, seine Figur schaut auf den hölzernen Rahmen eines Fensters, statt hindurch. Die beiden Chefs, der Künstler und der Direktor der Uffizien, Eike Schmidt, sind nur per Smartphone dabei, die Lage spitzt sich zu. Gromley weist seinen Assistenten, einen freundlichen jungen Mann mit dem schönen Vornamen Ocean, an, sein Werk sofort entfernen zu lassen - nicht ein Besucher soll es dort sehen. Die Florentiner stöhnen. Nun alles anders? Es ist doch schon so spät. Erst an einem anderen Tag, wenn Künstler und Direktor zusammen vor der Figur stehen, löst es sich auf. Schmidt überlegt lange und macht einen Vorschlag: Warum drehen wir die Plastik nicht ein wenig? Lassen sie auf ihrer Platte, aber bewegen sie etwas seitlich, zum anderen Fenster hin?