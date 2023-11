Der "Kanzlerfotograf" Konrad R. Müller ist tot. Freunde des Fotografen, der seit Konrad Adenauer und bis zu Olaf Scholz sämtliche Regierungschefs für teils aufwendige Produktionen abgelichtet hatte, bestätigten der Süddeutschen Zeitung am Sonntagmorgen, dass Müller, Jahrgang 1940, im Alter von 83 Jahren und nach langer Krankheit am Samstag in seiner Heimat Königswinter gestorben ist.