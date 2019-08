1. August 2019, 18:52 Uhr Klimawandel Die denkfaule Gesellschaft

Pauschalurlaub? Und dann noch mit dem Flugzeug? Geht ja gar nicht mehr, muss unbedingt teurer werden. Dann aber werden Reisen in die Sonne wie hier zu den Balearen wieder zum exklusiven Vergnügen.

Fliegen und Heizen teurer machen? Das trifft vor allem die Schwächeren. Ein Gastbeitrag des Soziologen Armin Nassehi über die soziale Kälte der Klimadebatte.

Gastbeitrag von Armin Nassehi

Die Selbstbeschreibung von Gesellschaften folgt starken Konjunkturen. Selbstbeschreibungen sind immer selektiv, sie wählen zwischen Möglichkeiten aus. Die derzeit prominenteste Selbstbeschreibung der Gesellschaft in ihrer veröffentlichten Form ist der Klimawandel - eine katastrophische Form, die den unschätzbaren Vorteil hat, dass sie aufs Ganze geht. Das Überleben der Menschheit ist das Thema. Das ist nicht nur aufmerksamkeitsökonomisch bedeutsam, sondern kann gewissermaßen an der Unbedingtheit des eigenen Anspruchs ansetzen: Es geht nicht um irgendein Problem, sondern um so etwas wie das letzte Gefecht. ...