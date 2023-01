Von Christine Knödler

Seit Russland gegen die Ukraine Krieg führt, ist das Thema unerbittlich ins kollektive Bewusstsein gerückt. Auch die Sparte Bilderbuch schaut hin. Dabei mag sich die immer aktuelle Frage, was Kindern zumutbar ist und was nicht, besonders aufdrängen. Selten ist allerdings die Schnittmenge dessen, was Kinder und Erwachsene gleichermaßen beschäftigt, so groß wie beim Thema Krieg. Der Grad der Ohnmacht und Machtlosigkeit mag unterschiedlich sein, aber das Gefühl von Hilflosigkeit hält sich nicht an Altersgrenzen.