Von Kathleen Hildebrand

Wenn der Frühling da ist, also so richtig, mit götterspeisegrünen Blättern und blühenden Bäumen, die wie bunte Wölkchen aussehen, geht es wieder los: Raus mit dir, ab an die frische Luft, sagen die Eltern. Aber was, wenn man lieber drinnen sitzt mit seinen Büchern und guckt und liest? Dass sich beides, also Drinnen- und Draußensein, nicht ausschließen muss, zeigen dieses Frühjahr einige tolle Bücher, die die Natur nach drinnen und die Fantasie nach draußen tragen. Mit ein bisschen Wissen wird der Waldspaziergang spannender, und wenn es doch noch zu ungemütlich draußen ist, träumt man sich durch Wimmelbilder von herrlichen Baumhäusern. Eine Auswahl für den Start in die Zeit, in der beides möglich ist.