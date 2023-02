Wo es hier wohl die landestypische Variation von Teigtaschen gibt? Der Djemaa-El-Fna-Markt in Marrakesch.

In ihrem Wimmel-Sachbuch schlendern Maria Bakhareva und Anna Desnitskaya neugierig über "Märkte in aller Welt" und wecken den Appetit auf fremde Speisen.

Von Stefan Fischer

Wobla. Seeigel. Frittierte Grillen. Durianfrüchte. Gänseleber-Eis. Es gibt die merkwürdigsten Dinge auf Lebensmittelmärkten zu kaufen. Wobei das natürlich immer Ansichts- und Geschmackssache ist. Mittelscharfer Tafelsenf, wie er am Viktualienmarkt in München angeboten wird, und Krabbenbrötchen, die man auf dem Isemarkt in Hamburg kaufen kann, gelten vielen Einheimischen als Delikatesse. Als Fremder derlei zu probieren, kostet unter Umständen ein bisschen Überwindung.