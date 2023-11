Die verbliebenen vier Mitglieder der Documenta-Findungskommission treten am späten Donnerstagabend geschlossen zurück. Die Kasseler Weltkunstschau muss bei null anfangen.

Von Jörg Häntzschel

Nur wenige Tage, nachdem zwei Mitglieder der Documenta-Findungskommission zurückgetreten sind, haben am Donnerstag nun auch die verbliebenen vier Mitglieder der Kommission hingeworfen. Das teilte die Documenta am späten Donnerstagabend mit. Eigentlich hätten die sechs in den kommenden Wochen die künstlerische Leitung der nächsten Ausgabe der Kasseler Weltkunstschau ernennen sollen, die 2027 stattfindet. Nun wird der Prozess, der mit der Ernennung der Kommissionäre im März begonnen hat, wieder bei null anfangen müssen.