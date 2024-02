Johanna von Koczian besaß die Leichtfüßigkeit, über die der deutsche Nachkriegsfilm so gern verfügt hätte. Dann wurde sie ausgerechnet mit dem Schlager "Das bisschen Haushalt" erfolgreich.

Von Willi Winkler

Johanna von Koczian kam als Dänin Kirsten Hansen in den deutschen Film, lispelte sich durch Kurt Hoffmanns "Wir Wunderkinder" (1958), nahm sich des gutmütigen und etwas naiven Hansjörg Felmy an, der, anders als der Opportunist Bruno (Robert Graf), in jedem System zum Verlierer wird. 1959 galt der Film als satirische und damit mustergültige Aufarbeitung der Nazi-Jahre, denen das deutsche Wirtschaftswunder folgte, bei dem, wie der Kabarettist Wolfgang Neuss sang, der "Bauch schon sehr viel runder" wurde.