Von Kathleen Hildebrand

Als Janina David 28 Jahre alt war, setzte sie sich hin und schrieb. Ihr Leben hatte bis dahin unvorstellbare Tiefen gehabt und sie bis ans andere Ende der Welt verschlagen, sie hatte in Polen, im Warschauer Ghetto, in Paris und Australien gelebt. Nun war sie im smoggrauen London der späten Fünfzigerjahre angekommen, in einem tristen Einzimmer-Apartment und fragte sich, so steht es im Vorwort ihrer Autobiografie: "Wie war ich hierher gekommen?" Was sie schrieb, wurde ein zentrales Werk der autobiografischen Literatur über den Holocaust, "Ein Stück Himmel", das Erinnerungsbuch einer Überlebenden, die Autobiografie von einer, die es geschafft hatte und die nun innehielt, um zurückzublicken.