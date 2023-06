Von Livia Sarai Lergenmüller

Mit der Sauberkeit ist es so eine Sache. Zum Thema wird sie meist erst, wenn es an ihr mangelt. Und so bleibt die Arbeit derjenigen, die für sie sorgen, oft im Unsichtbaren. Um das zu ändern, hat die Autorin Jana Costas den Hörsaal verlassen und ist für ein halbes Jahr Gänge schrubben gegangen. Angeheuert hat sie bei dem gewerblichen Großanbieter "Reinlich & Co", der europaweit Aufträge annimmt und in Wahrheit anders heißt.