Iggy Pop in der Isarphilharmonie

Hier der Voodoo-Priester des rittlings eingesprungenen Publikumsbades. Dort die polsterbestuhlte Isarphilharmonie: Iggy Pop in München.

Der Proto-Punk Iggy Pop spielt in der Münchner Philharmonie. Über einen Abend, an dem alle hinfassen wollen, sich aber nicht trauen.

Von Jakob Biazza

Und dann kommt er auch schon raus, hager, drahtig, vom Fleck weg giftschlangenbedrohlich. Tritt aus dem Dunkel wie von nagendem Hunger frisch aus seinem Bau gequält, sieht sich um, prüft, schnuppert, befindet offenbar für angemessen und reckt direkt mal ein paar Mittelfinger in die Luft. Nicht ganz klar, an wen sich das richtet, die Welt an sich wahrscheinlich, vielleicht ist es aber auch einfach seine Art, zu winken und "Hallo" zu sagen.