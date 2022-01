Zumindest die Aussicht ist gut: Das Hochhaus, das die IE University in Madrid bezogen hat, ist 180 Meter hoch.

In Madrid ist nicht zu übersehen, wie die Pandemie das Lernen prägt: Europas höchster vertikaler Campus ist Hochsicherheitstrakt und Glashaus zugleich - mit Wärmebildkameras, Swimmingpool und Mikro-Garten. Ein Besuch.

Von Karin Janker

Die Wärmebildkameras an den Eingängen stammen aus Deutschland. Ihnen entgeht niemand, der ins Gebäude will. Messen sie eine Körpertemperatur von mehr als 37,8 Grad, lösen sie Alarm aus. Wer Fieber hat, gehört ins Bett, nicht in den Hörsaal.