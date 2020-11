Von Nadia Pantel

Es war der sechste Februar, und die Pariser Bürgermeisterin versprach die Ansiedelung von Fröschen und Igeln. Corona war schon in der Stadt und uns egal. Als wir uns aus der Froschbroschüre Fächer bastelten, wollten wir keine Aerosole wegwedeln, sondern einfach ein bisschen atmen in dem stickigen Raum, den das Wahlkampfteam von Anne Hidalgo angemietet hatte. Hidalgo warb für ihre Wiederwahl nicht nur mit urbanen Wildtieren, sondern auch mit der "Stadt der Viertelstunde". Das großartige an Paris, so Hidalgo: Es gibt nichts, was man braucht, das weiter als eine Viertelstunde von einem entfernt wäre.