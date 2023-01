Vorwürfe gegen Florian Teichtmeister:Ein offenes Geheimnis

Von Cathrin Kahlweit

Am Anfang sah die ganze Geschichte noch recht eindeutig aus und so, als seien die meisten Fragen beantwortet, bevor sie gestellt wurden. Aber das täuscht. Je mehr man in den Fall von Florian Teichtmeister eintaucht, desto tiefer wird der Sumpf aus Gerüchten, Lügen, Ignoranz, Fahrlässigkeit und Ratlosigkeit in der Branche. Und desto deutlicher wird, wie die Sprachregelung seiner Anwälte, da habe einer "kinderpornografisches Material" gehortet, aber selbst "keinerlei strafbare Handlungen gegen Menschen gesetzt", in die Irre führt.