Von Jan Schroeder

Der Behauptung, wir würden in einer Klassengesellschaft leben, wird heute kaum noch so entschieden widersprochen wie während des Kalten Krieges. In den Sozialwissenschaften, gewiss einer Blase für sich, ist die These inzwischen sogar eher eine Mainstream-Ansicht. Seitdem in Amerika Thomas Frank ("What's the Matter with Kansas?"), in Frankreich Didier Eribon ("Rückkehr nach Reims") und hierzulande Oliver Nachtwey ("Die Abstiegsgesellschaft") für Furore gesorgt haben, fokussiert der akademische Diskurs wieder Kategorien wie Klasse und Kapitalismus statt Schicht und soziale Marktwirtschaft.