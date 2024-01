Ich komm' von Druso und was machst du so?

In der DEFA-Produktion Eolomea von 1972 brechen abtrünnige Erdlinge heimlich zu einem zweiten Planeten auf, um dort eine neue Welt aufzubauen. Nicht im Bild: dort lebende Aliens. In "Erdling" klärt der Vater der Protagonistin auf, dass Außerirdische im sozialistischen Film nicht hätten gezeigt werden dürfen.

In Berlin gründet Sahra Wagenknecht an diesem Montag eine Partei, in Emma Braslavskys Roman "Erdling" wird sie hingegen entführt, mutmaßlich von Aliens. Was sonst noch passiert? Alles.