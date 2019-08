3. August 2019, 17:17 Uhr Klimaprotest Auf geht's, ab geht's

Diesen Text über ihre Nacht in der Kohlegrube schickte Rübesamen - mit den Aquarellen, die sie anschließend malte - auch an ihre Freunde und den Rest der Familie.

Im Juni besetzte die Medizinstudentin Linda Rübesamen mit Tausenden anderen Klimaaktivisten von "Ende Gelände" den Braunkohletagebau Garzweiler. Dies ist ihr sehr persönlicher Bericht.

Gastbeitrag von Linda Rübesamen

Ich bin wieder auf meinem Fahrrad, auf dem Weg zur Uni. Auf geht's, ab geht's, Ende Gelände, auf geht's ab geht's, Ende Gelände.

Gestern hat meine Bezugsgruppe mich am Messedamm rausgelassen, der Himmel war noch blau, die Sonne schon unten, die Straßen leer. Ich stieg in die U-Bahn. Ich war noch nie so aufgedreht. Ich habe gestunken, hatte einen Sonnenbrand, hatte drei Nächte nicht geschlafen. Aber bester Laune. Auf geht's, ab geht's, Ende Gelände.

Du kannst mich gerne als radikalen ...