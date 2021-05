Von Laura Weißmüller

Rebekka Endler ist wütend. Sehr, sehr wütend. Kaum eine Seite in ihrem Buch kommt ohne Ausrufezeichen aus, gerne auch in der Variante eines Interrobangs, der Mischung zwischen Ausrufe- und Fragezeichen. Sie schreibt in Versalien, um ihren Erregungszustand zu verdeutlichen, in die Fußnoten packt sie eine Extraportion Ärger. Warum? Weil der Mann, schreibt sie, genauer: der weiße Cis-Mann, das Maß aller Dinge sei: "Männlich ist die Norm, weiblich die Abweichung von der Norm."