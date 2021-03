Bilder wie dieses haben ganz Europa in Angst und Schrecken versetzt. Es ist der Abend des 18. März 2020, ein Militärkonvoi bringt 60 Tote aus Bergamo in die Krematorien von Nachbarstädten.

Vor einem Jahr fotografierte Emanuele di Terlizzi in Bergamo eine Kolonne von Militärlastern, die Covid-19-Tote transportierten. Erst solche ikonischen Bilder machen Krisen begreifbar.

Von Kia Vahland

Detailansicht öffnen Mit diesem Bild vom März 2020 wurde die Gefahr von Covid-19 konkret: Emanuele di Terlizzis Schnappschuss von nächtlichen Leichentransporten in Bergamo. (Foto: Emanuele di Terlizzi)

Am 14. März 2020 schien die Sonne in München, und die Menschen drängten auf den Viktualienmarkt. Man stieß vor den Fischständen mit Prosecco an, lachte, es war kein Durchkommen. Nicht nur die Bars, auch die Bürgersteige waren voll. Nur die italienischen Touristen fehlten.