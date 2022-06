Restkarten an der Abendkasse

Besucherkrise in der Klassik

Hauptfrage in der Klassikwelt: Wie kriegt man die Ränge wieder voll?

Von Helmut Mauró

Wir erinnern uns: Für Opernfreunde, Theatergänger und Konzertbesucher war es hart, als die Häuser während der ersten Corona-Welle plötzlich schließen mussten. Früher als andere Einrichtungen, und sehr viel länger, als man es befürchtet und zunächst geplant hatte. Umso größer sollte also die Freude sein, wenn eines Tages alles wieder so stattfinden könnte wie zuvor. Jetzt ist es, zumindest mal vorübergehend, so weit. Fast alle Häuser spielen wieder unter Normalbedingungen, manche noch mit Maskenpflicht, aber ohne Einschränkung der Besucherplätze. Nur: Das Publikum zögert, die Ränge bleiben lückenhaft besetzt.