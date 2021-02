Von Johan Schloemann

Ein Bündnis von gut siebzig Professorinnen und Professoren hat sich zu einem "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" zusammengeschlossen. Diese Freiheit sehen sie durch linke Cancel Culture und die Dominanz des Mainstreams bedroht. Die Warnungen beziehen sich auf einige notorische Fälle: die Proteste gegen die Rückkehr des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke an die Universität Hamburg, gegen einen Auftritt von Thilo Sarrazin an der Universität Siegen, die Agitation von Studierendengruppen gegen Herfried Münkler und Jörg Baberowski an der Berliner Humboldt-Universität sowie den Streit um eine islamkritische Tagung an der Frankfurter Universität. Die SZ sprach darüber mit dem renommierten Althistoriker Michael Sommer.