Von David Steinitz

Könnte es sein, dass "Avatar: The Way of Water" die dümmste Investition ist, die Hollywood jemals getätigt hat? Ein vehementer Verfechter dieser Meinung ist kein Geringerer als der Regisseur selbst. Der Film sei so "very fucking" teuer gewesen, sagte James Cameron der Zeitschrift GQ, dass er den Studiobossen höchstpersönlich beschieden habe, ihre Entscheidung, ihm Hunderte Millionen Dollar für dieses Projekt zu geben, sei "der schlechteste business case der Filmgeschichte".