Mühlhausen (dpa/th) - Königliche, religiöse und sinnliche Motive von Maler Carl Gottfried Pfannschmidt (1819-1887) sind ab Donnerstag in Mühlhausen zu sehen. Zu seinem 200. Geburtstag in diesem Jahr erinnern die Mühlhäuser Museen mit einer umfangreichen Werkschau an den Kunstlehrer. Mit 15 Jahren verließ der als Wunderkind gehandelte Künstler die Stadt, um an der Akademie der Künste in Berlin zu studieren. "In Berlin hinterließ er vielfältige Spuren", erklärte Kuratorin Steffi Maass vor der Ausstellungseröffnung.

Die Mühlhäuser Museen besitzen 450 Zeichnungen, Malereien und religiöse Darstellungen des Sohnes der Stadt. Die Schau im Kulturhistorischen Museum umfasst 60 Exponate - darunter auch Leihgaben, etwa von Pfannschmidts Nachkommen. "Die Familie hat sich intensiv eingebracht und sogar den Malerhut beschafft, den Pfannschmidt immer getragen hatte", sagte der Direktor der Mühlhäuser Museen, Thomas T. Müller. Ihm zufolge fand die erste und letzte große Retrospektive zu Pfannschmidt 1888 in der Berliner Nationalgalerie statt.

Im Alter von 15 Jahren verließ Pfannschmidt seine Geburtsstadt, ging nach Berlin und studierte dort an der Akedamie der Künste. Architekt Friedrich August Stüler (1800-1865) und der damalige Mühlhäuser Bürgermeister Karl Theodor Gier (1796-1856) waren seine Förderer. In Berlin machte er später mit romantisch-religiöser Kunst Karriere, gestaltet Altäre und Wandgemälde.

"Er war in dieser Zeit auch der Kunstlehrer der späteren deutschen Kaiserin Viktoria", berichtete Maass. Sie hat die Sonderausstellung in sechs Lebenskapitel unterteilt. Thematisiert werden unter anderem die Mühlhäuser Jahre, die Studien- und Schaffenszeit in Berlin, Pfannschmidts Italien-Reisen, sein Atelier und seine Familie sowie seine religiösen Arbeiten.

Pfannschmidts Geburtstag jährt sich am 15. September zum 200. Mal. Die Schau "Diener der Schönheit - Ausstellung zum 200. Geburtstag von Carl Gottfried Pfannschmidt (1819-1887)" ist dann bis zum 15. Dezember zu sehen.