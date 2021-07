Von Claudia Henzler

Marc-Oliver Hendriks hat schon viele Politiker und Journalisten durch die Stuttgarter Oper geführt. Der neoklassizistische Bau aus ockerfarbenem Sandstein ist eines der schönsten Gebäude in der vom Krieg schwer zerstörten und mit viel Beton nicht unbedingt übermäßig ansehnlich wieder aufgebauten Stadt. Was der geschäftsführende Intendant seinen interessierten Gästen bietet, ist allerdings eine kleine Horrorshow. Wobei man nicht weiß, was auf der Tour erschreckender ist: der Zustand des Opernbetriebs oder die Aussicht, dass es mehr als eine Milliarde Euro kosten soll, ihn zu beseitigen.