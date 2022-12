Von Gerhard Matzig

Lange bevor sich die Baukosten der Elbphilharmonie in Hamburg verzehnfacht hatten, lange auch bevor der neue Flughafen in Berlin zum Hot Spott der Welt wurde, ist der sogenannte Schürmann-Bau zur Großmutter aller deutschen Bauskandale geworden. Wehe aber, sollte sich jemand vom Redigat nun einfallen lassen, das "sogenannte" aus diesem Text zu streichen. Denn erstens wird das Skandalon am Rhein bis heute ja genau so genannt, Schürmann-Bau eben, und zweitens hat man dem Architekten Joachim Schürmann vor vielen Jahren am Telefon versprochen, den sogenannten Schürmann-Bau fürderhin nur noch als sogenannten Schürmann-Bau zu bezeichnen.