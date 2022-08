Antisemitische Werke in deutschen Museumssammlungen

Marion Ackermann, Chefin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, gehört zu den Experten, die die Documenta nun auf antisemitische Kunst überprüfen. In ihrem eigenen Haus nahm man es damit nicht so genau.

Von Gürsoy Doğtaş

Seit Wochen diskutiert Deutschland über die antisemitischen Bilder auf der Documenta. Nun wurde ein siebenköpfiges Expertengremium gebildet, das diese Bilder nach wissenschaftlichen Kriterien aufarbeiten, die Ausstellung nach möglichen weiteren solcher Bilder sichten und dann Empfehlungen für den Umgang mit ihnen geben soll. Am Montag kündigte die Documenta an, für einige problematische Werke sei eine "Kontextualisierung" in Arbeit. Das Werk bleibt sichtbar, aber erfährt durch die Erläuterung der Umstände seines Entstehens einen Statuswechsel - vom Kunstwerk zum Dokument.