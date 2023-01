Von Reinhard Brembeck

Für die einen ist sie die Größte unter den lebenden Sängerinnen, für die anderen suspekt wegen ihrer zumindest in früheren Jahren spürbaren Nähe zu Putin. Seit Beginn des Ukrainekriegs hat Anna Netrebko, die lange schon in Wien lebt, in immer neuen Erklärungen und anfangs nicht immer glücklich versucht, ihre Haltung zu Russland, Putin und dessen Krieg zu definieren. Vor zehn Monaten wurde sie dann deutlich: "Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich, und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien." Daraufhin wurde sie in Russland von den Spielplänen gestoßen.