Angehörige mit Kerzen, der offene Sarg, Geistliche beim Totenamt: Die Begräbnisfeier von Alexej Nawalny in der Kirche "Lindere meine Trauer" in Moskau.

Gastbeitrag von Alexander Estis

Nach einer friedlichen Beisetzung in engem Kreise sieht das Bild aus, das am Freitag von der Organisation Team Nawalny auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken gepostet wurde: Dicht gedrängt um den traditionellerweise offenen, von Blumen bedeckten Sarg sitzen und stehen die Gäste mit Kerzen, die Geistlichen halten das Totenamt ab.