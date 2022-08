Wo man zu Hause am meisten Wasser einsparen kann

Wer Wasser sparen möchte, sollte Gemüse und Obst in einer Schüssel waschen und nicht unter dem laufenden Hahn.

127 Liter Wasser verbraucht jeder Deutsche im Schnitt am Tag, das soll jetzt weniger werden. Doch wo fängt man am besten an? Ein paar Tipps - von Wäschewaschen bis Duschen.