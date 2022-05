Verzichtet man beim Verkauf von Immobilien auf einen Makler, kann man deutlich Kosten sparen, hat dafür jedoch auch einiges an Arbeit vor sich.

Von Eike Schulze

Da Verkäufer inzwischen mindestens 50 Prozent der Maklerprovision übernehmen müssen, wächst das Interesse am Verkauf ohne Makler. Wer ein Haus oder eine Wohnung ohne professionelle Unterstützung verkaufen möchte, hat jedoch einiges an Arbeit vor sich. Als Erstes sollten Verkäufer eine Art Hausakte anlegen, in der alle relevanten Informationen zur Immobilie enthalten sind. Grundbuchauszug, Baupläne, Flurkarte, Sanierungsnachweise, Energieausweis, Grundsteuerbescheid, Objektbeschreibung und Fotos. Bei einer Eigentumswohnung sind zusätzlich notwendig: Teilungserklärung, Hausordnung, Hausgeld, Investitionsrücklage und Protokolle von Eigentümerversammlungen. Diese Unterlagen werden beim Verkauf immer benötigt. Worauf man beim Verkauf ohne Makler außerdem achten sollte.