Von Viola Schenz

Covid ist mal wieder schuld. In vielen Branchen hat die Pandemie die Beschäftigungslage verändert. Seit Frühjahr 2020 machen Millionen Deutsche Erfahrungen mit Kurzarbeit, Home-Office, schwankenden und ausbleibenden Aufträgen. Dank der Delta-Variante dürfte die Situation vorerst auch so bleiben. Doch das muss kein Grund sein für Resignation oder Panik, im Gegenteil: Jetzt könnte der ideale Zeitraum sein für all diejenigen, die mit ihrer Arbeit hadern und auf der Suche sind nach einem neuen Job oder sogar nach einem neuen Beruf. Vielleicht also wohnt dieser Disruption auch ein Zauber inne. Wenn ohnehin Teilzeit und Telearbeit angesagt sind, warum sich nicht gleich umorientieren?