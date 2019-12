Das Aftershave des Kollegen riecht ekelhaft? Das Tastaturgeklimper dröhnt in den Ohren? Das Gekicher vom Gang raubt die Konzentration? Dann sind Sie vielleicht hochsensibel - und endlich nimmt man sich Ihrer Eigenschaft an. Die erobert nämlich gerade die Öffentlichkeit, der Buchmarkt wird geflutet mit entsprechenden Ratgebern: "Die Berufung für Hochsensible: Die Gratwanderung zwischen Genialität und Zusammenbruch" oder "Hochsensibel: Was tun? Der innere Kompass zu Wohlbefinden und Glück" und so weiter. In Internetforen bilden sich Gruppen, Betroffene tauschen Erfahrungen und Empfindungen aus, Tipps und Tests kursieren, Coaches wittern eine neue Zielgruppe.