Von Hanno Charisius

Wer sich nicht impfen lassen will, muss im Herbst mit Einschränkungen im Alltag rechnen. So sehen es die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten vom Dienstag vor. Immerhin sind Ideen, wie Ungeimpfte bei starkem Infektionsgeschehen auch nicht mehr mit negativem Schnelltest in ein Restaurant zu lassen, derzeit wieder vom Tisch. Doch Geimpfte und Genesene sollen künftig von Testauflagen ausgenommen werden und brauchen nach Kontakt mit einem Infizierten nicht in Quarantäne. Für Ungeimpfte gelten hingegen bald erweiterte Testpflichten und ab Oktober müssen sie selbst bezahlt werden. Der Druck soll schaffen, was der Politik bislang nicht gelungen ist: Menschen zum Impfen zu bewegen.