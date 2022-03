Krieg in der Ukraine

Global gesehen ist Tuberkulose noch immer die bakterielle Infektionskrankheit, die die meisten Todesopfer fordert. Und die Ukraine gehört zu den heftiger betroffenen Ländern. Was bedeutet das für Deutschland und die Geflüchteten, die hier ankommen?

Von Berit Uhlmann

In Deutschland ist der Schrecken der Tuberkulose längst verblasst. Man findet die Krankheit in Romanen, in den Erinnerungen der ältesten Generation, aber nur noch selten im Arztzimmer. Weniger als 4000 Fälle von Tuberkulose (TB) wurden im vergangenen Jahr vom Robert-Koch-Institut registriert. Global gesehen ist die TB dagegen noch immer die bakterielle Infektionskrankheit, die die meisten Todesopfer fordert. Zu den heftiger von der Krankheit betroffenen Ländern gehört auch die Ukraine.