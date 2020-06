Endlich wieder Malle! Am Montag hob von Düsseldorf die seit langem erste Lufthansa-Maschine voller Touristen ab Richtung Mallorca. Dass gerade eine Pandemie den Planeten umklammert, zeigten nur die Masken vor den Gesichtern der Reisenden. Ansonsten erinnerte nichts an die sonst gültigen Regeln zur Eindämmung von Covid-19. Abstand? Fehlanzeige - kein Platz war unbesetzt. Treffen nur in Kleingruppen? In dem Flieger saßen ein paar hundert Leute dicht an dicht. Viele Menschen fragen sich seither, weshalb Flugreisen in vollen Maschinen nun wieder erlaubt sind, während etwa in Schulen und Kitas weiterhin strenge Einschränkungen gelten.