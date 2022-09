Eine Wissenschaftlerin zeigt eine Abwasserprobe in einem Labor in New York.

New York hat wegen des Poliovirus den Notstand erklärt, auch in London und Jerusalem taucht der Erreger wieder auf. Wie es so weit kommen konnte und was das bedeutet.

Von Leslie Roberts

Die diesjährigen, eng miteinander verbundenen Polio-Ausbrüche im Bundesstaat New York, in London und im Großraum Jerusalem könnten nach einem anerkannten Szenario folgendermaßen begonnen haben: Ein Kind in Afghanistan oder Pakistan erhielt ungefähr im Dezember 2021 zwei Tropfen des einst von Albert Sabin entwickelten oralen Polio-Impfstoffs (OPV), der ein abgeschwächtes Lebendvirus enthält. Bald darauf, als das Kind noch etwas Virus mit dem Stuhl ausschied, reiste seine Familie nach Großbritannien, wo das Impfvirus in eine kaum geimpfte orthodoxe jüdische Gemeinde in London gelangte und von Mensch zu Mensch weitergegeben wurde. Irgendwann begann es, sich zu verändern. Mutationen ließen das Impfvirus zu einem Virus werden, das in seltenen Fällen zu Lähmungen führt.