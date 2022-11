Von Christina Berndt

Ins Bett gehen zu müssen - das war für Andrea Meier (Name geändert) aus der Nähe von Ingolstadt viele Jahre lang eine Qual. Sie konnte einfach nicht schlafen. Dabei war sie eigentlich jeden Abend hundemüde: Meier hat zwei Kinder, führt mit ihrem Mann einen Handwerksbetrieb und arbeitet auch noch nebenher in Anstellung. "Ich war oft müde zum Umfallen. Und ich konnte trotzdem nicht schlafen. Ich habe ständig dran gedacht, was ich alles zu tun habe", erzählte Meier der SZ am Telefon. Sie lag nachts stundenlang wach, stand wieder auf, legte sich wieder hin und grübelte und grübelte. Tagsüber war sie so gereizt und oft unausstehlich, dass ihr Mann sie nach 15 Jahren Schlaflosigkeit quasi dazu zwang, endlich zum Arzt zu gehen. "Das war meine letzte Hoffnung, diese Klinik, dass ich endlich wieder schlafen kann", sagte Meier.