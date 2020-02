Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als jedes fünfte Schulkind in Baden-Württemberg ist psychisch auffällig - und immer mehr von ihnen leiden an Depressionen oder Ängsten. Insgesamt sind 22 Prozent aller Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren von einer psychischen Erkrankung oder Verhaltensstörung betroffen, wie aus dem Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit hervorgeht, der am Montag in Stuttgart vorgestellt wurde. Vor allem jüngere Schulkinder fallen demnach durch Entwicklungsstörungen auf, dazu gehören auch Sprach- und Sprechstörungen. Auch die Aufmerksamkeitsstörung ADHS sei verbreitet.

Häufiger als bislang sind Kinder und Jugendliche laut Studie auch von Depressionen betroffen. Hochgerechnet seien etwa 32 000 Schulkinder im Südwesten depressiv oder zeigten Angststörungen, Mädchen mindestens doppelt so häufig wie Jungen.

Der Report der Kasse basiert auf Abrechnungsdaten aus den Jahren 2016 und 2017. Nach Angaben des Landesozialministeriums gibt es in Baden-Württemberg 24 Kinder- und Jugendpsychiatrien, zu denen auch die Unikliniken, Tageskliniken und die Zentren für Psychiatrie gehören. Zur Verfügung stehen 670 Betten vollstationär und 390 Betten teilstationär.