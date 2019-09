Saalfeld (dpa/th) - Deutschlands ältester Heilstollen in Saalfeld lockt zunehmend mehr Besucher unter Tage. In diesem Jahr hätten bislang schon 5100 Menschen die gesunde Grubenluft geschnuppert, teilten die Saalfelder Feengrotten am Sonntag zum "Tag des offenen Heilstollens" mit. Das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 35 Prozent. Im gesamten Jahr 2018 zählte der Heilstollenbetrieb der Saalfelder Feengrotten 5800 Besucher.

Der Naturheilstollen wurde 1937 eröffnet und gilt damit den Angaben zufolge als ältester Heilstollen in Deutschland. 1994 wurde der Stollen nach erfolgter Rekonstruktion für regelmäßige Inhalationen wiedereröffnet. Die Grubenluft ist nahezu völlig staub-, allergen-, pollen- und keimfrei. Sie unterliegt einem permanenten Selbstreinigungseffekt und stimuliert so die Heilwirkung bei Atemwegserkrankungen, Allergien und Infektanfälligkeit.

In Thüringen gibt es neben Saalfeld noch einen zweiten anerkannten Heilstollen im nur einige Kilometer entfernten Schmiedefeld.