Gesunde rote Blutkörperchen, in Weiß sind Fibrinfasern in dieser Mikroskopaufnahme zu sehen, die bei der Wundheilung wichtig sind.

Von Sina Metz

Starke Schmerzen, andauernde Krankenhausaufenthalte, die Angst zu sterben plagten ihre Kindheit und den größten Teil ihres Erwachsenenlebens. "Es fühlte sich an, als würde ich gleichzeitig vom Lastwagen überfahren und vom Blitz getroffen", so beschreibt Victoria Gray die Leiden, die mit ihrer Sichelzellkrankheit einhergingen. Schmerzmittel und Bluttransfusionen halfen nur vorübergehend. Ihre schlimmste Schmerzkrise hielt drei Tage an: "Ich konnte weder meine Arme noch Beine bewegen." Sie musste monatelang im Krankenhaus bleiben, verpasste Thanksgiving, Weihnachten und die Geburtstage ihrer vier Kinder.