Was für ein wunderbarer Name. Solidarity heißt die in Windeseile geschaffene klinische Studie der WHO, in der Mediziner vier mögliche Therapien gegen das neue Coronavirus miteinander vergleichen. Solidarisch fahnden nun mehr als 70 Länder gemeinsam nach einem Medikament gegen Covid-19. Was aber, wenn sich eine Substanz als wirksam erweist? Dann dürfte die Solidarität unter den Ländern schnell bröckeln. "Wenn wir nicht aufpassen, geraten wir in einen internationalen Verteilungskampf", sagt Patrick Durisch, Experte für Gesundheitspolitik bei der Nichtregierungsorganisation Public Eye in Brüssel.