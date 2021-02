Was bedeuten 90 Prozent?

Von Werner Bartens

Werden im Zehnkampf Medaillen verteilt, zählen die Punkte aus allen Disziplinen. Wer im Hochsprung schwächelt, kann dies durch eine herausragende Leistung im Speerwurf ausgleichen und in der Schlusswertung trotzdem ganz vorne landen. Tabellen, in denen die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 aufgelistet wird, die bereits zugelassen sind oder deren Markteinführung bald zu erwarten ist, vermitteln hingegen ein falsches Bild. Die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna stehen in dieser Hitliste mit einer Wirksamkeit von über 90 Prozent hervorragend dar, auch der Impfstoff der US-Firma Novovax und das russische Vakzin Sputnik V kommen auf beeindruckende Werte um 90 Prozent. Die Impfstoffe von Astra Zeneca und Johnson & Johnson schneiden hingegen mit teilweise unter 70 Prozent deutlich schlechter ab.