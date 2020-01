WHO besorgt über schnelle Virus-Übertragung - auch in Deutschland

Eine Illustration des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention zeigt das neuartige Coronavirus (2019-nCoV).

Die Übertragung von Mensch zu Mensch, wie sie in Bayern aufgetreten ist, beunruhigt die Weltgesundheitsorganisation. Sie will erneut über die Ausrufung des Notstands beraten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sorgt sich über die schnelle Verbreitung des Coronavirus und will bei einem Krisentreffen erneut über die Ausrufung eines globalen Notstands beraten. Noch in der vergangenen Woche hatte die UN-Behörde darauf verzichtet. Mittlerweile aber habe der neuartige Virus zahlreiche weitere Länder erreicht, was eine Neubewertung der Lage nahelege.

"Das Fortschreiten des Virus in einigen Ländern, insbesondere die Übertragung von Mensch zu Mensch, beunruhigt uns", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Konferenz in Genf. Dabei bezog er sich explizit auf Deutschland, Vietnam und Japan.

Anhand der mittlerweile vier infizierten Personen in Bayern hatte sich deutlich gezeigt, dass dort eine Übertragung von Mensch zu Mensch ursächlich für die Verbreitung der Krankheit war. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Chinesin, die zu einer Fortbildung der Firma Webasto angereist war, das Virus eingeschleppt. Vier weitere Mitarbeiter der Firma waren seit Montag positiv auf das Virus getestet worden.

"Obwohl die Zahlen außerhalb Chinas noch relativ gering sind, bergen sie das Potenzial für einen viel größeren Ausbruch", sagte WHO-Chef Ghebreyesus. Der UN-Behörde zufolge wurden bereits 6065 Fälle weltweit registriert - 70 davon außerhalb Chinas. Betroffen seien 15 weitere Länder.

133 Menschen sollen nach Angaben der National Health Commission und der chinesischen Behörden bereits an der Krankheit gestorben sein. Todesfälle außerhalb Chinas gibt es bislang nicht.

Am Donnerstag wird der Notfallausschuss der WHO erneut hinter verschlossenen Türen tagen und entscheiden, ob die Ausbreitung der Krankheit als globaler Notstand eingestuft wird.