Möglicher erster Coronavirus-Fall in Südamerika

Der brasilianische Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Brasilia.

Das brasilianische Gesundheitsministerium hat den ersten Coronavirus-Fall in Südamerika gemeldet. Demnach sei ein Patient des Einstein-Krankenhauses in São Paolo positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Ministerium auf Twitter mit.

Die Probe sei daraufhin zur Gegenprobe an das dafür vorgesehene nationale Institut Adolfo Lutz geschickt worden, das sich ebenfalls in São Paolo befindet. Diese Prüfung sei noch nicht abgeschlossen.

Patient war zwei Wochen geschäftlich in der Lombardei

Die Informationen, die das Ministerium veröffentlichte, lassen eine Infektion mit dem Virus jedoch plausibel erscheinen: Der 61-jährige Mann habe angegeben, vom 9. bis zum 21. Februar aus geschäftlichen Grünen in der Lombardei gewesen zu sein. In der italienischen Region breitet sich das Virus seit einigen Tagen stark aus.

"Klar bereitet uns das Sorgen", zitierte das Online-Portal G1 den brasilianischen Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta. Die Millionen-Metropole São Paulo ist die größte Stadt des Landes.

Sollte die Gegenprobe das vorläufige Resultat bestätigen, dann hätte mit Südamerika auch der sechste Kontinent seinen ersten Coronavirus-Fall. Vor weniger als zwei Monaten, am 30. Dezember, hatte ein chinesischer Arzt zum ersten Mal über ein Virus gesprochen, das eine ungewöhnlich hohe Zahl von Lungenentzündungen ausgelöst hatte.

Globale Ausbreitung binnen zwei Monaten

Inzwischen sind in China mehr als 77 000 Infektionen und rund 2600 Todesfälle erfasst. Aus rund 30 Ländern und Regionen außerhalb Festlandchinas sind mehr als 2200 Infektionen und mehr als 25 Todesfälle berichtet worden. Auch in Europa breitet sich das Virus immer weiter aus, vor allem Norditalien ist stark betroffen.

Am schwersten betroffen sind Asien und seit einigen Tagen Mitteleuropa, in Nordamerika, Australien und Ozeanien und vor allem Afrika gibt es bislang nur wenige Fälle. In Südamerika gab es bis jetzt keinen einzigen.

Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung gibt es nicht. Die Symptome - darunter trockener Husten, Fieber und Atemnot - können aber mit Medikamenten abgemildert werden.