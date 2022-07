Von Christina Berndt

So leicht wie jetzt war Corona selten zu bekommen. Offiziell hat die Inzidenz gerade die Grenze zur 700 überschritten, aber in Wahrheit dürfte es noch sehr viel mehr Infizierte im Land geben als die gemeldeten 700 000 pro Woche. Das sei doch eine gute Gelegenheit, sich das Virus abzuholen, findet der Virologe Klaus Stöhr, der jüngst in den Sachverständigenausschuss nachnominiert wurde. "Wer jetzt diese Infektion nicht zulässt, verschiebt die Infektion in den Herbst", sagte Stöhr der Bild. Es klang, als würde man mit einer Infektion in diesen Tagen der nächsten vorbeugen können.