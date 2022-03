Von Berit Uhlmann

Erst vor wenigen Tagen wurde wieder einer dieser traurigen Meilensteine erreicht: Die Zahl der Menschen, die offiziellen Zahlen zufolge an oder mit dem Coronavirus verstarben, überschritt die Marke von sechs Millionen. So gigantisch diese Zahl ist, sie spiegelt doch nicht das ganze Ausmaß wider. Zum einen, weil die offiziellen Statistiken nicht überall zuverlässig sind und zum anderen, weil diese Zahl mögliche indirekte Folgen der Pandemie nicht berücksichtigt: Herzinfarktpatienten beispielsweise, die in überfüllten Kliniken nicht rechtzeitig behandelt werden konnten. Kinder, die Opfer anderer Infektionskrankheiten wurden, weil sie Impfungen verpassten.

Ein internationales Forscherteam hat nun im Fachblatt Lancet abgeschätzt, wie viele Leben die Pandemie tatsächlich gekostet hat. Ihren Analysen nach sind weltweit drei Mal so viele Menschen an den Folgen der Pandemie gestorben als offiziell berichtet. Von Januar 2020 bis Jahresende 2021 waren demnach 18,2 Millionen Todesopfer zu beklagen. Offiziell registriert waren für diesen Zeitraum nur 5,9 Millionen Tote.

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um Haidong Wang vom Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington haben sich in ihrer Arbeit auf die Übersterblichkeit konzentriert. Sie hatten also geschaut, wieviel mehr Menschen insgesamt gestorben waren, als man es auf der Basis der zurückliegenden Jahre hätte erwarten müssen. Ihnen lagen detaillierte Daten aus 74 Ländern vor. Die fehlenden Daten versuchten sie mit statistischen Modellen zu erschließen, in die unter anderem Zahlen zu Corona-Infektionen, Tests, Immunität und weiteren Erkrankungen einflossen.

In einigen Ländern starben weniger Menschen als in den Vorjahren

Die Analyse zeigt zugleich sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Im weltweiten Durschnitt starben etwa 120 Menschen pro 100 000 Einwohnern. Doch für Bolivien, den traurigen Spitzenreiter der Auswertung, wurden 735 Todesopfer pro 100 000 ermittelt. In Bulgarien waren 647 und im afrikanischen Swasiland 635 Todesopfer pro 100 000 Einwohner zu beklagen.

Dagegen starben der Schätzung zufolge in Island, Australien, Neuseeland, Singapur und Taiwan etwas weniger Menschen als in den Vorjahren. Genaue Gründe können die Autoren nicht nennen; doch wahrscheinlich haben strenge Schutzmaßnahmen gegen Sars-CoV-2 auch andere Gesundheitsprobleme wie Grippeerkrankungen, Verkehrsunfälle und Feinstaubbelastung verhindert.

In Deutschland lag die Sterblichkeit der Analyse zufolge bei 121 pro 100 000 Einwohnern. 203 000 Menschen sind demnach bis Ende des vergangenen Jahres infolge der Pandemie gestorben - knapp zweimal mehr als die offizielle Statistik angibt.

Die Forscher können nicht sagen, wie viele der weltweiten Opfer direkt auf das Konto des Coronavirus gehen und welcher Anteil aus indirekten Ursachen herrührt. "Für die meisten Orte haben wir nicht genügend Informationen", sagt Hauptautor Haidong Wang. Zudem scheint es große Unterschiede zwischen den Staaten zu geben: "Studien aus einigen Ländern wie Schweden und den Niederlanden legen nahe, dass Covid-19 die Ursache der meisten überzähligen Todesfälle war", so Wang. Dagegen deuten die Daten aus Russland und Mexiko darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Übersterblichkeit nicht auf eine Sars-CoV-2-Infektion zurückgeführt werden kann.

Die Studie wirft zugleich ein Schlaglicht darauf, wie löchrig die Covid-Statistiken in einigen Ländern offenbar sind. In mehren afrikanischen Staaten weicht die Übersterblichkeit um das 80- bis mehr als 100-fache von den offiziell gemeldeten Zahlen ab. Ein solch großer Unterschied kann nur durch eine massive Untererfassung der Corona-Todeszahlen erklärt werden, schreiben die Autoren.