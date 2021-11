Von Felix Hütten

Der menschliche Körper ist keine Maschine, selten reagiert er linear. Ein bisschen von dem Medikament hier, und exakt das Gewünschte passiert - in der Theorie mag das so sein, in der Praxis oft nicht. Eine Maschine kennt klare Größen, an/aus. Der Mensch aber kann auch halb-aus, sehr gut sogar. Jüngstes Beispiel sind die Corona-Impfungen. Zwei Mal in den Arm gepikst, und schon macht einem Sars-CoV-2 keine Probleme mehr? Wäre es doch so einfach.