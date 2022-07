Von Christina Berndt

Seit es die Impfungen gegen Covid-19 gibt, machen in Deutschland Gerüchte über deren Gefährlichkeit die Runde. Von zahlreichen Todesfällen nach der Impfung ist in sozialen Netzwerken ebenso die Rede wie von angeblich massenhaften schweren Erkrankungen. Fakt aber ist: Die Impfstoffe gegen Covid-19 haben sich als sehr sicher erwiesen. Und trotzdem können sie auch Nebenwirkungen haben, in sehr seltenen Fällen sehr schwere.

Bekannt werden Nebenwirkungen tatsächlich erst in der breiteren Anwendung. Seltene Ereignisse können in den Zulassungsstudien auch kaum auffallen, eben weil sie so selten sind. Wenn eine Lungenembolie nach einer Impfung mit einer Häufigkeit von 1 zu 100 000 auftritt, geht dies selbst in großen Studien mit 40 000 Teilnehmenden sehr wahrscheinlich unter. In der breiten Anwendung aber fallen solche Nebenwirkungen auf, deshalb überprüfen Arzneimittelbehörden fortlaufend die Sicherheit zugelassener Impfstoffe, in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) dafür zuständig.

Durch solche Post-Marketing-Überwachung fielen zunächst die schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen auf, die in sehr seltenen Fällen nach Impfungen mit den Vakzinen von Astra Zeneca und Johnson & Johnson auftreten. Zu Herzmuskelentzündungen können zudem die Vakzine von Biontech und Moderna in sehr seltenen Fällen (1 auf 100 000) führen, dies trifft sehr junge Männer überproportional häufig, meist verlaufen diese Entzündungen aber mild und heilen gut aus. Auch schwere allergische Reaktionen auf die Impfungen sind bekannt (3 auf 1 000 000), ebenso wie manche sehr seltenen Immunerkrankungen, etwa das Guillain-Barré-Syndrom (2 auf 1 000 000 bei mRNA, 1 auf 100 000 bei Astra Zeneca / Johnson & Johnson).

Als "schwerwiegend" gilt alles, was über Fieber oder Rötungen hinausgeht

In seinen fortlaufend aktualisierten Sicherheitsberichten listet das PEI sämtliche Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen auf, die der Behörde gemeldet werden. Solche Meldungen müssen Ärzte vornehmen, wenn sie davon erfahren, es kann aber auch jeder Bürger für sich selbst oder seine Angehörigen melden. Bis Ende März gingen beim PEI 296 233 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen ein. Das entspricht 1,7 Meldungen pro 1 000 Impfdosen, für schwerwiegende Reaktionen waren es 0,2 Meldungen pro 1 000 Impfdosen. Dabei war die Melderate nach Booster-Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen niedriger als nach der Grundimmunisierung.

Eine schwerwiegende Nebenwirkung auf 5 000 Impfungen - das klingt nach einem erheblichen Risiko. Bei den so schnell nach ihrer Entwicklung in die breite Anwendung gekommenen Covid-Impfstoffen zählt das PEI allerdings alle Nebenwirkungen "von besonderem Interesse" als schwerwiegend, also alles, was über die üblichen Symptome von Fieber, Müdigkeit sowie Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle hinausgeht.

Zudem muss man bedenken, dass es sich bei den Meldungen nur um Verdachtsfälle handelt. Ein Zusammenhang mit der Impfung ist nicht belegt. So wurden dem PEI bis Ende März 2 810 Todesfälle nach Impfung mitgeteilt, in 116 davon halten die Experten des Instituts einen ursächlichen Zusammenhang mit der Corona-Impfung für wahrscheinlich oder möglich. Ein Abgleich der Todesfallzahlen in den 30 Tagen nach Impfung mit den in dieser Zeit statistisch zu erwartenden Todesfällen ergab aber für keinen der Impfstoffe ein Risikosignal.

Insgesamt ist nicht zu erwarten, dass die Gefährlichkeit der Vakzine nach mehr als 1,5 Jahren Impfkampagne noch deutlich unterschätzt wird. Schließlich wurden mit den Covid-Vakzinen so viele Menschen wie nie in kurzer Zeit geimpft, schwere Nebenwirkungen dürften damit kaum unentdeckt geblieben sein. Und es gilt immer, das Nebenwirkungsprofil der Impfungen mit dem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf abzugleichen. Dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis spricht bei den allermeisten Menschen klar für die Impfung.