Von Werner Bartens

Die Einstellungen zu Cannabis sind festbetoniert in zwei Lagern: Da gibt es jene Fraktion, die sich schon immer für lässiger als die anderen gehalten hat und die Zitate "Don't Bogart that Joint, my Friend" und "Morgens ein Joint, und der Tag ist dein Freund" aus dem Roadmovie "Easy Rider" (1969) parat hat. Der erste Ausspruch bezieht sich auf Humphrey Bogart, der immer eine Zigarette im Mundwinkel hatte, was im Falle eines Joints abzulehnen ist, da die berauschende Rauchdroge gefälligst herumgereicht werden muss. Der Aufruf zum morgendlichen Konsum soll hingegen die unangepasste Haltung - macht euch locker, ihr Spießer - vermitteln, die man sich trotz Angestelltendasein und Bausparvertrag noch bewahrt hat.